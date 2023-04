Elon Musk sta lanciando una nuova start-up di intelligenza artificiale

MeteoWeb

Elon Musk sta per lanciare una nuova start-up di intelligenza artificiale per competere con OpenAI, produttore di ChatGPT. Questa notizia è stata resa nota da Financial Times che solitamente parla dei piani dell’imprenditore. Difatti, il capo di Tesla e Twitter sta riunendo un team di ricercatori e ingegneri di intelligenza artificiale e sta trattando con diversi investitori in SpaceX e Tesla per i finanziamenti del progetto.

“Alcune persone stanno finanziando il progetto… è reale e i finanziatori ne sono entusiasti“, ha detto una fonte. Il giornale rende noto che Musk ha costituito il 9 marzo scorso un’azienda chiamata X.AI, secondo i registri aziendali del Nevada.