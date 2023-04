Elon Musk: presto il lancio di un nuovo dispositivo di intelligenza artificiale

MeteoWeb

Elon Musk ha annunciato che presto lancerà un nuovo strumento di intelligenza artificiale. In un’intervista rilasciata la scorsa notte su Fox News, l’imprenditore ha dichiarato di avere sotto mano un nuovo innovativo progetto, ovvero quello di sviluppare un nuovo dispositivo di intelligenza artificiale (Ai), “TruthGPT“. Si tratterà di “un’intelligenza artificiale alla ricerca della massima verità che cerca di comprendere la natura dell’universo” a differenza dei chatbot sviluppati da OpenAI o da Google, i quali “vengono addestrati per essere politicamente corretti”.

Musk a queste dichiarazioni ha aggiunto “questa potrebbe essere la via migliore per la salvezza, nel senso che è improbabile che un’intelligenza artificiale che si preoccupa di comprendere l’universo spazzi via gli esseri umani perché siamo una parte interessante dell’universo“. Si ricordi che il magnate aveva fondato a marzo una nuova società specializzata in intelligenza artificiale, chiamata X.

Il nuovo progetto di intelligenza artificiale di Musk

Solo venerdì scorso, il Financial Times (FT) ha annunciato l’intenzione di Musk di creare un nuovo strumento di intelligenza artificiale, deciso a competere con Bard di Google e ChatGPT di OpenAI. Musk è consapevole di agire con ritardo rispetto ai suoi predecessori, ma è convinto che questo nuovo strumento “faccia più bene che male“.

Musk in passato era stato critico nei confronti dei rapidi progressi dell’intelligenza artificiale, e ha dichiarato che un’IA che intende comprendere l’universo non vorrà annientare l’umanità, dato che gli uomini sono sicuramente “una parte interessante dell’universo“. Durante l’intervista, Musk ha dichiarato di essere decisamente preoccupato per lo sviluppo incontrollato dell’intelligenza artificiale che teme possa portare alla distruzione degli esseri umani.