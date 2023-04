Emissioni di gas a Vulcano: prorogata ordinanza

MeteoWeb

L’ordinanza del sindaco di Lipari, relativa all’isola di Vulcano ed emessa in considerazione della dichiarazione dello stato d’emergenza dovuto all’aumento dei gas vulcanici, è stata prorogata fino a fine mese. “La proroga dell’ordinanza si è resa necessaria in considerazione dell’ultimo rapporto tecnico scientifico, emesso dall’INGV, sul degassamento diffuso di CO 2 dal suolo. Rapporto che, comunque, indica un lento trend in diminuzione dei flussi, seppur con oscillazioni, rimanendo tuttavia su valori superiori al background per tutte le aree interessate dalle misure di prevenzione,” viene riportato nel documento a firma del sindaco Riccardo Gullo.

L’ordinanza prevede, tra l’altro, il divieto di scalata al cratere “La fossa” oltre ad altre misure di prevenzione e di sostegno alla popolazione.