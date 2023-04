Erdogan torna in pubblico e presenta i primi astronauti: “nelle loro missioni spaziali il futuro della Turchia”

MeteoWeb

Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan è tornato in pubblico a quasi 4 giorni dal malore che lo ha costretto a interrompere la campagna elettorale e, in occasione del festival di tecnologia e aeronautica Teknofest, ha annunciato la prima missione turca nello spazio. Erdogan ha annunciato il nome di Alper Gezeravci, il primo astronauta turco, destinato a svolgere una missione di 14 giorni presso una stazione spaziale Internazionale. Astronauta designato per il sostegno un altro turco, Tuna Cihangir Atasever. “Il nostro astronauta condurrà 13 diversi esperimenti relativi progetti commissionati da università e istituti di ricerca del nostro Paese. In questo festival vedo il futuro della Turchia, un futuro dove ci sono piloti, astronauti, ingegneri, fisici“, ha detto Erdogan.

Il presidente turco è poi stato collegato in video con la provincia di Kahramanmaras, epicentro del devastante terremoto dello scorso 6 febbraio, dove sono partiti oggi i lavori di ricostruzione condotti dalle aziende edilizie di stato di Turchia e Azerbaigian.

Il presidente turco ha ottenuto il via libera dei medici per riprendere la campagna elettorale ed è giunto presso il festival dedicato alla tecnologia, Teknofest, con al fianco la moglie Emine a bordo della nuova automobile turca Togg, guidata dal presidente dell’Azerbaigian e grande amico Ilham Aliyev. A bordo anche la first lady azera Mehriban Aliyeva. Dopo giorni di silenzio imposti dal medico Erdogan riprende la campagna elettorale in vista delle cruciali elezioni del 14 maggio. Una campagna elettorale sospesa la sera del 25 aprile, quando un malore lo ha costretto a cancellare gli impegni impegni elettorali. Erdogan è poi ricomparso due giorni dopo in video in occasione dell’inaugurazione del primo reattore della centrale nucleare di Akkuyu, costruita dai russi di Rosatom. Un’apparizione che aveva rassicurato molti e posto fine alle innumerevoli voci che, moltiplicatesi sulle piattaforme social, volevano Erdogan vittima di un arresto cardiaco e in fin di vita. Erdogan, che ha 69 anni, la sera del 25 aprile è stato ospite in un programma dell’emittente UlkeTv Erdogan e ha chiesto di poter abbandonare la trasmissione, un talk alla presenza di giornalisti con cui lo stesso presidente si e’ scusato prima di abbandonare lo studio.