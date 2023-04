Esa, si espande il centro di ricerca spaziale ESTEC

MeteoWeb

Si espande il centro tecnico Estec dell’Esa. Il cuore tecnico dell’Agenzia Spaziale Europea è ‘annidato’ accanto alle dune del Mare del Nord, sulla costa olandese, ed è il Centro europeo di ricerca e tecnologia spaziale, il più grande stabilimento dell’Esa e il fulcro degli sforzi spaziali europei. L’Esa spiega che Estec è il luogo dove nascono le missioni spaziali europee, poi guidate nello sviluppo mentre si studiano nuove tecnologie per lo spazio. Il sito di Estec ospita anche circa 35 laboratori tecnici specializzati in diversi aspetti dell’ingegneria per lo spazio, nonché il più grande centro di test satellitare d’Europa.

Adesso sono in corso due progetti di costruzione nel sito e, sul versante della duna sta prendendo forma il nuovo impianto di prova a radiofrequenza Hertz 2.0, destinato ad ospitare le più grandi antenne spaziali del futuro e interi satelliti. Inoltre c’è il sito dell‘International Meeting Facility che fungerà da reception principale e punto focale per l’intero stabilimento. L’edificio principale di Estec sul lato della duna è caratterizzato da un corridoio principale lungo quasi 200 metri con ali laterali che si estendono verso destra e una piccola cupola bianca ospita la centrifuga di grande diametro dell’Esa per i test ad alta gravità.

Inoltre nel Centro Esa c’è l’edificio del laboratorio ed il centro di test dell’Estec per la valutazione dei satelliti a grandezza naturale, dotato di una suite di strumenti di simulazione per riprodurre ogni aspetto dell’ambiente spaziale, sottolinea l’Agenzia Spaziale Europea.