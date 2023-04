Escursionisti bloccati in alta Valsessera, intervento del Soccorso Alpino

MeteoWeb

Recuperata una coppia di escursionisti rimasta bloccata nella zona tra i monti Manzo e Bo, in alta Valsessera, nel Biellese. I due 30enni stavano percorrendo un sentiero di montagna, rimanendo poi bloccati per la presenza di neve ghiacciata nel terreno. Dopo avere contattato il personale del Soccorso Alpino, hanno trascorso la notte in zona, opportunamente equipaggiati. Stamattina, da Borgosesia, è partito l’elisoccorso che li ha raggiunti per il trasporto a valle. Entrambi sono in buone condizioni di salute.