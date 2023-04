MeteoWeb

Esplosione ieri sera a Tortorici, nel Messinese: una fuga di gas da una bombola in un’abitazione ha provocato 5 feriti. Sul posto i vigili del fuoco. Gravi le condizioni di una donna e di suo figlio di 12 anni trasportati in elisoccorso a Catania. Feriti in modo meno grave anche un uomo, il cugino della donna di 15 anni e un’altra congiunta.