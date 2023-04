Esplosione “estremamente violenta” a Marsiglia: trovati corpi tra le macerie del drammatico crollo | FOTO

MeteoWeb

Ventiquattr’ore dopo l’enorme esplosione che ha provocato il crollo di un edificio di 5 piani a Marsiglia, nel Sud della Francia, i soccorritori hanno trovato tra le macerie i primi 2 corpi, su 8 persone presunte disperse. “Due cadaveri” sono stati scoperti, hanno confermato i vigili del fuoco, ma “viste le particolari difficoltà di intervento l’estrazione delle salme dal sito richiederà tempo“.

“Questa notte la pena e il dolore sono grandi“, ha affermato il sindaco di Marsiglia, Benoît Payan. “Continuiamo a fare di tutto per portare a termine i soccorsi“, ha proseguito assicurando che “tutti i servizi del Comune, affiancati dai servizi dello Stato, sono sempre, in questo preciso momento, pienamente impegnati in ulteriori ricerche“.

Il lavoro dei soccorritori è stato ostacolato da un persistente incendio sotto le macerie. L’esplosione, “estremamente violenta” secondo il procuratore Dominique Laurens, è avvenuta alle 00:46 di domenica, come testimoniano le telecamere di sorveglianza. Raso al suolo l’edificio di Rue de Tivoli 17: ospitava 5 appartamenti in una zona residenziale del centro città. I due edifici vicini sono stati gravemente danneggiati, ma tutti gli occupanti sono riusciti a fuggire o sono stati tratti in salvo dai vigili del fuoco: uno è crollato e l’altro minaccia di crollare.

I dispersi sono “persone di una certa età e una giovane coppia sulla trentina” ma non ci sarebbero bambini o minorenni, ha confermato Laurens.

Cinque persone sono rimaste leggermente ferite e 33 in totale “colpite“, secondo le autorità. Circa 200 abitanti del quartiere, per un totale di 90 nuclei familiari, sono stati evacuati e 50 hanno chiesto il ricollocamento d’urgenza.

La causa dell’esplosione è ancora “impossibile” da stabilire, secondo il pm, in particolare per l’impossibilità di accedere al sito, ma il gas è ritenuto il principale indiziato: diversi testimoni hanno menzionato “sospetti odori di gas“. “Stavo dormendo e c’è stata un’enorme esplosione che ha scosso la stanza. Mi sono svegliata di soprassalto come se avessi sognato“, ha dichiarato una testimone che vive in una strada vicina al sito nel quartiere La Plaine. “Abbiamo sentito subito un forte odore di gas“, ha aggiunto.