Esplosione in miniera in Colombia: 7 morti

Tragedia in Colombia, nella zona di Cucunuba, a circa 90 km a Nord di Bogotà: un’esplosione in una miniera di carbone ha ucciso 7 persone, secondo quanto hanno riferito le autorità, dopo avere trovato i corpi di 4 minatori dispersi. “Secondo una valutazione finale abbiamo trovato quattro cadaveri che stiamo recuperando“, ha spiegato Alvaro Farfan, vigile del fuoco del dipartimento di Cundinamarca, nel centro del Paese.

Secondo le autorità, l’esplosione avvenuta in un tunnel che collega le miniere di El Roble e El Manto è stata provocata da un accumulo di gas all’interno delle gallerie. Lo stesso giorno i soccorritori hanno trovato i corpi di 3 minatori, mentre altri 4 erano dispersi. Queste tragedie sono comuni in Colombia, in particolare nelle miniere illegali di Cundinamarca e in altri dipartimenti del Centro e del Nord/Est.