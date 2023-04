Clima, Europa e Nord America divise tra anomalie calde e fredde a marzo | DATI

MeteoWeb

Copernicus Climate Change Service (C3S), implementato dal Centro Europeo per le previsioni metereologiche a medio termine per conto della Commissione europea con il finanziamento dell’UE, pubblica regolarmente bollettini climatici mensili che segnalano i cambiamenti osservati nella temperatura superficiale dell’aria globale, nelle variabili idrogeologiche e nella copertura del ghiaccio marino. I risultati riportati sono basati su analisi generate da computer utilizzando miliardi di misurazioni da satelliti, navi, aerei e stazioni meteorologiche nel mondo. Ecco il bollettino sulle temperature dell’aria superficiale per il mese di marzo 2023 e il bollettino sull’estensione del ghiaccio marino.

Il mese di marzo 2023 ha eguagliato il secondo marzo più caldo a livello globale. Mentre le temperature sono state superiori alla media nell’Europa meridionale e centrale, nella maggior parte dell’Europa settentrionale le temperature sono scese al di sotto della media. Su scala globale, è stato molto più caldo della media su una vasta fascia di terra che copre il Nord Africa, la Russia sudoccidentale e la maggior parte dell’Asia, dove sono stati stabiliti molti nuovi record di temperature massime per marzo. Temperature molto superiori alla media si sono verificate anche nel nord-est del Nord America, in Argentina e nei Paesi limitrofi, così come in gran parte dell’Australia e dell’Antartide costiero. Al contrario, è stato molto più freddo della media nel Nord America occidentale e centrale.

Le temperature medie dell’aria per marzo 2023 sono state superiori a quelle del periodo di riferimento 1991-2020 nell’Europa meridionale e centrale, soprattutto nella Russia sudoccidentale. Il mese è stato più freddo del normale su gran parte del Nord Europa. Reykjavík, in Islanda, ha avuto il suo marzo più freddo da alcuni decenni, mentre Tromsø, nella Norvegia settentrionale, ha registrato temperature medie diurne pari o inferiori al normale per tutto il mese, tranne i primi tre giorni. Al contrario, parti della Spagna hanno avuto un inizio mese freddo, ma le temperature sono aumentate fino a raggiungere valori record entro la fine del mese.

Ha fatto molto più caldo della media su una vasta fascia di terra che si estendeva dal Nord Africa attraverso l’Asia centrale fino all’Estremo Oriente. Nel mese di marzo sono stati fissati molti nuovi record di alta temperatura, dal Marocco alla Cina e al Giappone. Temperature molto al di sopra della media, senza precedenti per marzo in alcuni punti, sono state registrate anche nel nord-est del Nord America, in Argentina e nei Paesi limitrofi, in gran parte dell’Australia e nell’Antartide costiero.

Al contrario, è stato molto più freddo della media nel Nord America centrale e occidentale. Le temperature a Winnipeg, nel Canada centrale, sono rimaste al di sotto di 0°C per tutto il mese, qualcosa che si dice sia stato registrato solo una volta prima, nel 1899. Sulla costa occidentale degli Stati Uniti, San Francisco ha avuto temperature massime giornaliere alla fine di marzo basse come mai nelle registrazioni che risalgono al 1872.

Temperature dell’aria superiori alla media si sono verificate sulla maggior parte della superficie oceanica. In particolare, le temperature più calde della media hanno continuato a svilupparsi nel Pacifico orientale equatoriale, dopo la conclusione di temperature inferiori alla media della Niña per 3 anni. Le temperature sono state notevolmente al di sotto della media a ovest e sud-ovest del Cile meridionale e sui mari della Groenlandia e della Norvegia. Temperature particolarmente basse sopra e a nord dello Stretto di Danimarca possono essere collegate a elevate concentrazioni di ghiaccio marino e al relativo flusso prevalente verso nord. Diverse altre regioni marine hanno avuto temperature dell’aria inferiori alla media, ma in misura minore o su un’area più piccola.

A livello globale, marzo 2023 è stato:

di 0,51°C più caldo rispetto alla media 1991-2020 di marzo

rispetto alla media 1991-2020 di marzo il secondo marzo più caldo a pari merito in questo record di dati

a pari merito in questo record di dati di 0,11°C più freddo rispetto a marzo 2016, il marzo più caldo mai registrato

rispetto a marzo 2016, il marzo più caldo mai registrato simile per temperatura (entro 0,02°C) ai mesi di marzo del 2017, 2019 e 2020.

La temperatura media europea per marzo 2023 è stata di 0,86°C superiore alla media 1991-2020, ma non è stata uno dei 10 mesi di marzo più caldi nella registrazione completa dei dati dal 1940. Il mese è stato di circa 1,3°C più freddo in Europa rispetto a marzo 2014, il marzo più caldo mai registrato.

Focus temperature sul Nord Italia

La mappa delle anomalie della temperatura europea per febbraio 2023 ha mostrato una grande anomalia della temperatura positiva nel Nord Italia. Una caratteristica simile ma più debole si osserva nel marzo 2023. È probabile che queste anomalie siano sovrastimate nella rianalisi ERA5, sottolinea Copernicus. Un’indagine interna ha rilevato che il problema è (in parte) correlato a una mancata corrispondenza tra l’elevazione effettiva delle osservazioni della temperatura superficiale e l’orografia del modello, che fa sì che le osservazioni aumentino artificialmente la temperatura del modello. Questa discrepanza porta anche a una copertura nevosa sottostimata sull’area interessata che amplifica ulteriormente il riscaldamento nel modello.

Le risultanti anomalie di temperatura positiva eccessivamente ampie nel Nord Italia influenzano i dati ERA5 dal 25 gennaio 2023 circa in poi. Il problema è probabilmente aggravato quest’anno dalle scarse condizioni di neve sulle Alpi. Si prevede che si risolva man mano che il manto nevoso si ritira. Infine, Copernicus fa notare che il problema è molto localizzato e quindi non invalida le anomalie e le classifiche di temperatura europee.

Gli ultimi 12 mesi da aprile 2022 a marzo 2023

Le temperature medie negli ultimi 12 mesi sono state:

al di sopra della media 1991-2020 sulla maggior parte delle aree terrestri e su gran parte della superficie oceanica

ben al di sopra della media, in particolare su Nord America orientale, Groenlandia, Europa occidentale e Africa nordoccidentale, Siberia nordoccidentale, Asia centrale e parti dell’Antartide orientale

sopra la media anche sui mari intorno all’Antartide e nel settore europeo dell’Artico, e su gran parte del Pacifico settentrionale, parte del Pacifico meridionale, l’Atlantico settentrionale occidentale e l’Atlantico meridionale e l’Oceano Indiano più meridionali

sopra la media su quasi tutta l’Europa

al di sotto della media nel Pacifico equatoriale orientale, dove l’evento La Niña che ha raggiunto il picco alla fine del 2020 si è intensificato nel 2021 ed è continuato per tutto il 2022 fino all’inizio del 2023

al di sotto della media in molte altre aree oceaniche, tra cui gran parte del Pacifico meridionale e dell’Oceano Indiano occidentale

al di sotto della media su alcune aree terrestri, tra cui il Canada centrale e occidentale, il Sud America orientale, la maggior parte dell’Australia e parti dell’Africa e dell’Antartide.

A livello globale, l’ultimo periodo di 12 mesi è stato di 0,31°C più caldo rispetto alla media 1991-2020. Questa anomalia media di dodici mesi è ben al di sotto della media di 0,46°C per i periodi di dodici mesi terminanti a settembre 2016 e maggio e giugno 2020, i tre periodi più caldi in questo record di dati. L’anno solare più caldo è il 2016, con una temperatura di 0,44°C sopra la media 1991-2020. Il 2020 è stato alla pari con il 2016, essendo più fresco di meno di 0,01°C. Il terzo e il quarto anno solare più caldo sono il 2019 e il 2017, con temperature rispettivamente di 0,40°C e 0,34°C sopra la media. Il 2022 è stato il quinto più caldo mai registrato con 0,30°C sopra la media, ma è stato solo marginalmente più caldo degli anni 2015, 2018 e 2021.

In Europa, la media di quest’ultimo periodo di dodici mesi è di 1,00°C sopra la media 1991-2020. Il 2020 è l’anno solare più caldo mai registrato in Europa con un netto margine, con una temperatura di 1,2°C superiore alla media 1991-2020.

Copertura di ghiaccio marino per marzo 2023

Artico

L’estensione media mensile del ghiaccio marino artico nel marzo 2023 ha raggiunto 14,5 milioni di km², 0,6 milioni di km² (o 4%) al di sotto della media 1991-2020 di marzo. Questo valore si colloca come il 4° più basso di marzo nelle registrazioni satellitari, che iniziano nel 1979, praticamente a pari merito con marzo 2006. È anche leggermente inferiore rispetto ai tre valori più bassi (2015, 2017 e 2018). L’estensione giornaliera del ghiaccio marino ha raggiunto il suo massimo annuale all’inizio di marzo e da allora ha iniziato a diminuire con l’inizio della stagione della fusione. È interessante notare che sia l’estensione totale che l’anomalia di marzo sono state praticamente identiche a quelle di febbraio, riflettendo una climatologia molto simile per i due mesi.

Le anomalie della concentrazione del ghiaccio marino nell’Artico nel marzo 2023 sono state dominate da concentrazioni inferiori alla media nella maggior parte dei mari marginali dell’Oceano Artico, tra cui il Mare di Barents, la regione delle Svalbard, il Mare di Bering, il Mare di Okhotsk e il Mare di Labrador. L’eccezione più notevole è stata il Mare di Groenlandia, che ha visto concentrazioni molto superiori alla media, qualcosa che non si era visto nel mese precedente. Nello stesso settore artico europeo, vale anche la pena notare che le anomalie di concentrazione negativa nel Mare di Barents e vicino alle Svalbard, che erano state una caratteristica dominante nei mesi precedenti, sono state molto meno pronunciate rispetto a febbraio. Queste differenze tra febbraio e marzo 2023 possono essere collegate alla circolazione atmosferica prevalente a marzo, caratterizzata da un andamento di alta pressione sulla Groenlandia e sulla baia di Baffin e bassa pressione lungo la costa settentrionale della Siberia. Questo modello è stato associato a venti sostenuti verso sud sul Mare di Groenlandia, che hanno portato a una forte deriva del ghiaccio marino verso sud attraverso lo stretto di Fram (tra la Groenlandia e le Svalbard). La presenza di concentrazioni di ghiaccio marino superiori alla media nel Mare di Groenlandia ha coinciso anche con una fascia di anomalie della temperatura dell’aria superficiale molto al di sotto della media che si estendeva verso nord verso l’Oceano Artico centrale.

Antartide

Nel marzo 2023, l’estensione del ghiaccio marino antartico ha raggiunto in media 3,2 milioni di km², 1,2 milioni di km² (28%) al di sotto della media 1991-2020 di marzo. Questa è stata la seconda estensione più bassa per marzo all’interno del set di dati satellitari di 45 anni, dopo un’estensione minima record a febbraio. Il valore di marzo 2023 è stato vicino al valore registrato a marzo 2022 (26% sotto la media), segnando il secondo anno consecutivo con un’estensione del ghiaccio marino ben al di sotto della media dopo l’anomalia positiva di febbraio 2021. L’estensione più bassa di marzo si è verificata nel 2017, quando è stata del 33% sotto la media.

Anche se la copertura di ghiaccio marino ha ripreso a crescere dopo il minimo di febbraio, le anomalie della concentrazione di ghiaccio marino intorno all’Antartide nel marzo 2023 hanno mostrato cambiamenti relativamente piccoli rispetto a febbraio. Rimangono dominate da valori molto inferiori alla media in tutti i settori dell’Oceano Antartico, in particolare nel Mare di Weddell, Bellingshausen, Amundsen e Ross. La maggior parte della copertura di ghiaccio marino si trovava ancora nel Mare di Weddell, con poco ghiaccio marino presente lungo l’Antartide orientale e solo macchie di ghiaccio marino sparse lungo l’Antartide occidentale.