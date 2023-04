Festa dell’educazione alimentare: migliaia di bambini alla maxi-fattoria di Bari

MeteoWeb

Sono già migliaia di bambini da tutta Italia giunti a Bari per la Festa dell’educazione alimentare organizzata dalla Coldiretti al Villaggio contadino nel lungomare Imperatore Augusto trasformato in una maxi-fattoria per aiutare i piccoli ospiti a riconoscere i ritmi della natura, la vita del mondo animale e il percorso che porta i cibi dai campi alla tavola. Un appuntamento premiato dalla Medaglia del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, per far conoscere il lavoro fatto durante l’anno con le scuole per la formazione alimentare ed ambientale delle nuove generazioni ma anche le opportunità in fattoria per i bambini nell’estate 2023 lungo tutto la Penisola.

Gli agricoltori e gli allevatori della Coldiretti hanno allestito gli spazi per permettere ai piccoli ospiti di mungere le mucche, curare gli animali nella stalla della biodiversità, imparare a cucinare nella tenda dei cuochi contadini, giocare a fare la spesa come i grandi, andare alla scoperta del mondo delle api, fare l’orto sensoriale e montare in sella agli asini della pet therapy. Assieme a Ettore Prandini presidente della Coldiretti sono attesi il Ministro per gli Affari Europei, il Sud, le politiche di coesione e il Pnrr Raffaele Fitto, al Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, al Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano e al sindaco di Bari Antonio Decaro.