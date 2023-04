Festival delle Scienze di Roma, le Geoscienze con i ricercatori dell’INGV

MeteoWeb

Immaginari da esplorare, da costruire, da sviluppare, facendo dialogare fra loro esperienze, approcci e discipline diverse. Ecco il focus del 2023 per il Festival delle Scienze di Roma. Grazie alla potenza dell’immaginazione concepiamo le opere d’arte, le nuove tecnologie o, più semplicemente, le soluzioni ai nostri problemi quotidiani. Anche la scienza vede come potente alleata l’immaginazione per avviare ricerche e formulare ipotesi, interpretare dati e perseguire risultati migliori.

Tra i numerosi eventi del Festival, ecco gli appuntamenti con le geoscienze dell’INGV:

Da sabato 22 a domenica 23 Aprile 2023 | 12:00-17:00 | Giardini pensili Claudio Abbado

FAVOLE E FILASTROCCHE PER LA TERRA

(a cura di INGV, in collaborazione con Studio Bottoni)

Francesca Satta Flores – regia

Lara Panizzi, Valentina Greco e Paolo Mele – attori

Gaia Bottoni – produzione e suono

Il nostro pianeta è ricco di fenomeni geofisici, spesso associati a dei rischi per l’essere umano: tra questi, i terremoti e i vulcani rappresentano degli esempi particolarmente importanti perché ci permettono di studiare e capire la struttura interna della Terra, la sua storia e la sua evoluzione. Questi fenomeni sono spesso presenti nei racconti della tradizione popolare. L’adattamento teatrale di Francesca Satta Flores, messo in scena dalla compagnia Ile Flottante, si sviluppa attorno a filastrocche moderne e miti della tradizione di diverse culture per raccontare, con un linguaggio spettacolare e giocoso, il rapporto dell’umanità con il nostro pianeta e le conoscenze scientifiche che ha sviluppato nel corso dei secoli.

Orari

ore 12:00 Tartarughe e Terremoti

ore 15:00 Le signore della Terra

ore 17:00 V.V.V. Volubili Vulcani in Vendita

Domenica 23 aprile 2023 | 17:00 | Sala Ospiti

I MILLE VOLTI DELLA CATASTROFE

Carlo Doglioni – Presidente INGV

Luca Guerrieri – ISPRA Geologo, Dirigente Tecnologo

Monia Santini – Responsabile Impatti sugli Ecosistemi Terrestri CMCC

Deodato Tapete – Ricercatore Unità Downstream e Servizi Applicativi ASI

Modera Francesca Buoninconti – Giornalista scientifica e autrice

Si parla spesso di catastrofi, le vediamo sia nei telegiornali che al cinema, le temiamo e cerchiamo di evitarle.

Ma cosa sono le catastrofi? Quante forme possono assumere?

Alcune sono immediate e distruttive, come incendi o terremoti, altre si svolgono su tempi più lunghi e con effetti meno visibili nei tempi brevi, come i cambiamenti climatici o le estinzioni di massa.

Conoscere le catastrofi è il primo, fondamentale passo per poter immaginare come affrontarle.

Somenica 23 aprile 2023 | 17:30 | Teatro Studio Borgna

DALLA MINIERA ALLE STELLE

(a cura di GARR, INFN, INGV)

Massimo Carboni – Vicedirettore e Chief Technical Officer di GARR

Viviana Fafone – Responsabile INFN del rivelatore Advanced Virgo

Giulio Selvaggi – Dirigente di Ricerca INGV

Modera Roberta Fulci Giornalista e conduttrice RAI Radio3 Scienza

Ascoltare il cosmo dal sottosuolo: è questo lo scopo dell’Einstein Telescope (ET), futuro rivelatore sotterraneo per onde gravitazionali che permetterà di ampliare ancora di più la nostra conoscenza del cosmo.

Per una grande infrastruttura di ricerca di questa portata, lavorano in sinergia competenze diverse, dalla fisica, alla sismologia, alla connettività di rete ad alte prestazioni, che renderanno il sito candidato, una miniera nel cuore della Sardegna, il luogo ideale per l’osservatorio, contribuendo anche allo sviluppo del territorio che lo ospita.