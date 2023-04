Fitte nevicate in località montane della Valtellina e Valchiavenna

MeteoWeb

Nel pomeriggio di oggi si è intensificata la perturbazione che, nelle ultime ore, ha investito Valtellina e Valchiavenna con pioggia abbondante sul fondovalle e nevicate in quota sulle Alpi Orobie e sulle Retiche. Le precipitazioni nevose più fitte sono ora segnalate nella località di Madesimo, a 1.500 metri, in Valle Spluga, con mezzi spazzaneve sulla statale 36 che conduce al centro montano, ma nuove nevicate anche a Livigno, in Alta Valtellina, sull’altopiano a 1.816 metri.

Diversi i passi alpini transitabili con catene montate o ancora chiusi per il maltempo. Nei diversi paesi brusco abbassamento delle temperature in quello che sembra decisamente un colpo di coda dell’inverno