Maltempo, fango e detriti sulla carreggiata: chiusa la Lecco-Ballabio

MeteoWeb

Fango e detriti sulla carreggiata hanno costretto una nuova chiusura della Lecco–Ballabio, la diramazione dell’attraversamento di Lecco, vitale collegamento con la Valsassina, già a lungo bloccata lo scorso dicembre a causa di una grossa frana. L’interruzione è in corrispondenza della galleria Giulia, dove in precedenza enormi massi avevano anche colpito un furgone con a bordo due persone salve per miracolo. Vigili del fuoco e tecnici dell’Anas stanno valutando la situazione a monte della strada, dopo aver sgomberato il materiale.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: