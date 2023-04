Frana in Valle Seriana: decine di famiglie sfollate dalle abitazioni

MeteoWeb

Saranno tutti ospitati da familiari e conoscenti del paese i 10 residenti sfollati da questa mattina all’alba per la frana di acqua e fango che si è abbattuta sulle loro abitazioni, ad Ardesio, in alta Valle Seriana, dopo che una conduttura dell’Enel che alimenta la sottostante centrale idroelettrica ha ceduto. In mattinata la parrocchia aveva messo loro a disposizione i locali dell’oratorio: tuttavia tutti gli sfollati sono residenti e non turisti e hanno trovato ospitalità da parenti e amici.

Una settantina di abitanti di tre località a monte della frana – Cerete, Pizzoli e Staletti – sono invece isolati e per loro sarà organizzato già da domani un servizio di trasporto di beni primari – cibo e farmaci – attraverso un sentiero agrosilvopastorale, ma anche con l’utilizzo dell’elicottero, che già oggi pomeriggio ha effettuato dei sopralluoghi. Dal Comune bergamasco confermano che nessuno è rimasto ferito, nemmeno in maniera lieve.

Avviate le attività di rimozione dei detriti

Risale allo scorso 27 marzo l’ultima verifica effettuata da Enel Green Power al canale artificiale che stamattina all’alba ha ceduto, causando una bomba d’acqua che ha investito parte dell’abitato di Ardesio, in Valle Seriana, dove 7 famiglie sono sfollate e una settantina di abitanti ancora isolati. Lo rende noto la stessa società, in cui precisa anche che la conduttura “è costantemente oggetto di interventi di manutenzione ordinaria e anche straordinaria. Le consuete ispezioni e verifiche non hanno evidenziato criticità e non risultano neppure pervenute segnalazioni da parte di terzi”.

Enel spiega inoltre che “di concerto e sotto la supervisione delle autorità competenti, ha tempestivamente avviato le attività di rimozione dei detriti per il ripristino della viabilità, che si auspica di poter completare nelle prossime 24/48 ore. Sono altresì in corso verifiche ed operazioni per preservare la sicurezza delle abitazioni. Il personale Enel Green Power ha anche provveduto ad ispezionare dall’interno il canale ormai vuotatosi per confermarne la stabilità”.