Francia, “Spiderman” scala grattacielo contro la riforma delle pensioni | VIDEO

A sostegno dei manifestanti che da mesi contestano la riforma delle pensioni in Francia, diventata legge pochi giorni fa, lo ‘Spiderman’ francese ha scalato un grattacielo di 38 piani senza imbracatura per “dire a Macron di tornare con i piedi per terra”. “Sono qui per mostrare il mio sostegno a coloro che si oppongono alla riforma delle pensioni”, ha detto Alain Robert, 60 anni, ai media prima di iniziare la sua scalata del grattacielo di 150 metri nel quartiere finanziario della Défense, a Courbevoie, comune alla periferia di Parigi. “Sono qui per dire a Emmanuel Macron di tornare con i piedi per terra, arrampicandosi senza rete di sicurezza”, ha aggiunto.

Alain Robert ha impiegato 50 minuti per scalare la facciata in vetro e acciaio della Tour Alto. Erano le 10:52 di oggi quando l’Uomo Ragno francese è partito per scalare questa, che aveva già scalato nel settembre 2021. Erano le 11:42 e lo scalatore, detentore di più record e recentemente nominato “ Sports Icon of the Year”, ha raggiunto la vetta tra gli applausi degli spettatori impressionati e stupiti. E come sempre, al termine del suo exploit non autorizzato (un decreto municipale di Courbevoie del marzo 2022 vieta questo tipo di arrampicata), Alain Robert è stato arrestato in cima all’edificio dalla Polizia, senza però essere posto in custodia.

Robert ha spiegato che lo slittamento dell’età pensionabile da 62 a 64 anni avrà conseguenze sulla sua stessa esistenza. Lo Spiderman francese ha scalato più di 150 imponenti strutture in tutto il mondo, tra cui il Burj Khalifa a Dubai, l’edificio più alto del mondo, la Torre Eiffel e il Golden Gate Bridge di San Francisco. Il nuovo provvedimento – sostiene – combinato con una perdita di reddito dovuta alla pandemia di Covid, lo obbligherà a lavorare e ad arrampicarsi più a lungo, correndo rischi per un tempo maggiore visto che scala senza imbragatura, solo a mani nude e con un paio di scarpe apposite.