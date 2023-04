Crollo delle temperature nel Napoletano, la neve imbianca il Vesuvio

MeteoWeb

Il crollo delle temperature che sta interessando la penisola non ha risparmiato neanche il Napoletano, riportando la neve sul Vesuvio. Per la 2ª volta in due settimane, caso raro ad aprile, il vulcano è ricoperto da quota 800 metri circa da una coltre bianca. La perturbazione che in queste ore sta interessando le zone del Napoletano ha fatto registrare anche una grandinata sulle città alle pendici del Vesuvio.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: