G7: accelerazione della rimozione di combustibili fossili

Il G7 Clima si è concentrato sulla tematica dell’importanza dell’eliminazione graduale dei combustibili fossili, sull’incremento dell’elettricità da fonti rinnovabili, e sulla riduzione del consumo di gas. Questi, infatti, sono i punti dell’accordo del G7 Energia in corso a Sapporo in Giappone, mentre non si è riusciti a trovare un’intesa sulla tempistica per uscire dalla dipendenza energetica dal carbone.

La notizia è stata resa nota dal ministro francese per l’Energia Agnès Pannier-Runacher, parlando a margine della riunione del G7 dei ministri dell’energia e dell’ambiente che durerà fino a domenica. “Per la prima volta in assoluto, il G7 dice che dobbiamo accelerare l’eliminazione graduale di tutti i combustibili fossili ” ha detto Pannier-Runacher e “il G7 dice anche che non dovrebbero esserci più nuove centrali elettriche a carbone“.