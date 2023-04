Genetica: nuove tecniche rendono le piante resistenti al cambiamento climatico

MeteoWeb

La genetica interviene per affrontare la questione del cambiamento climatico. Avviato un disegno di legge in commissione Industria e Agricoltura del Senato, firmato per la prima volta dal presidente della commissione Luca De Carlo che in effetti liberalizza la ricerca scientifica sugli organismi prodotti con l’editing genomico e la cisgenesi. Si tratta essenzialmente di superare il divieto di sperimentazione in campo aperto previsto dalla legge italiana contro gli OGM. Si punta “sulla genetica per sopravvivere alle sfide del cambiamento climatico.”