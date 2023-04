Genova: crolla il tetto di un edificio, evacuato dai vigili del fuoco | FOTO

MeteoWeb

Intervento dei Vigili del fuoco in corso a Genova, per il crollo di una porzione del tetto di un edificio. Sono in corso le attività di messa in sicurezza dell’area e le verifiche per escludere l’eventuale coinvolgimento di persone. L’incidente è avvenuto nel quartiere di San Teodoro a Genova, poco dopo le 14.30. A essere interessato un appartamento dove da alcuni giorni si stavano eseguendo dei lavori. Sul posto i vigili del fuoco con due squadre e l’ausilio dell’autoscala, polizia locale, carabinieri e protezione civile. Disagi alla circolazione in via Ratti e in via Venezia, dove sorge l’edificio, per le limitazioni al traffico scattate per consentire l’intervento.

A quanto si apprende, si sarebbe trattato di un crollo strutturale del tetto di un palazzo che include 15 appartamenti, per 30 residenti. Per precauzione sono state allontanate tutte le persone presenti nell’edificio, circa una decina. Non si registrano feriti. Secondo le prime informazioni, il crollo avrebbe interessato una singola abitazione e una porzione del tetto del palazzo