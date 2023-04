Genova, primo attracco per la Msc World Europa Crociere

MeteoWeb

Genova ha accolto oggi per la prima volta Msc World Europa, la nuova ammiraglia della flotta di Msc Crociere alimentata a Gnl. Alla tradizionale cerimonia di maiden call tenutasi oggi a bordo della nave, tra le più grandi e più avanzate al mondo sotto il profilo tecnologico e ambientale, hanno partecipato, tra gli altri, il chief executive officer di Msc Crociere Gianni Onorato, il managing director di Msc Crociere Leonardo Massa, il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, il sindaco di Genova Marco Bucci ed il presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale Paolo Emilio Signorini.

“Il settore delle crociere – ha dichiarato Onorato – è sempre più apprezzato non solo dai passeggeri ma anche dalle comunità e dai territori che accolgono le nostre navi. Un settore che ha mostrato una resilienza notevole e che quest’anno è destinato a tornare ai livelli pre Covid, superandoli. Riguardo ai territori, leggendo gli articoli di questi giorni che raccontano l’assalto pasquale dei turisti alle Cinque Terre, non posso non ricordare le caratteristiche del turismo crocieristico, che ha flussi sempre ben programmati, definiti, contingentati, ordinati e distribuiti in maniera uniforme nel corso dell’anno, evitando così fenomeni di dannoso sovraffollamento ma favorendo un turismo equilibrato, qualificato e sempre più sostenibile”.

“Genova – ha aggiunto Massa – rappresenta da sempre la nostra casa e per questo abbiamo deciso di schierare qui il nostro nuovo gioiello. MscWorld Europa avrà infatti il suo homeport a Genova, da dove salperà ogni domenica per tutta l’estate per un itinerario che comprende destinazioni di grande e collaudato successo come Napoli e Messina, La Valletta, Barcellona e Marsiglia. La nave sarà impegnata a Genova anche nella stagione invernale, periodo in cui salperà per crociere in partenza da Genova verso Civitavecchia e Palermo per poi dirigersi verso Malta, la Spagna e la Francia”.

“Con questa giornata – ha sottolineato il governatore Toti – si conferma una ripartenza straordinaria dopo l’epoca più dura che abbiamo vissuto durante la pandemia. Già lo scorso anno siamo tornati a livelli importanti di presenze turistiche e quest’anno probabilmente toccheremo nuovi record in Liguria. Oggi siamo a bordo della nave passeggeri più grande mai entrata nel porto di Genova, segno che le compagnie armatoriali continuano ad investire: è un settore trainante che per noi è importante non solo dal punto di vista turistico ma anche per le nostre imprese. La Liguria si conferma quindi una piattaforma super attrattiva per le principali compagnie crocieristiche del mondo”.

“Msc World Europa – ha concluso il sindaco Bucci – è una nave dal design molto particolare che rappresenta un vero e proprio lancio verso il futuro e Genova con Msc fa la stessa cosa. L’alimentazione a gas non sarà la perfezione ma è un grande passo verso la sostenibilità. Genova deve conoscere i passi avanti che abbiamo fatto e quelli che faremo quando avremo anche l’elettrificazione da terra a disposizione. Questo è il futuro e Genova merita di potersi fregiare di essere il porto più green”.