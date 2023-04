Germania, maxi incendio Amburgo: cielo oscurato, allarme nube tossica

MeteoWeb

I vigili del fuoco di Amburgo hanno emesso un allarme di “pericolo estremo” poiché una nuvola che potrebbe contenere “componenti chimici” si sposta verso il centro della città. Le autorità della città tedesca stanno consigliando alle persone di evitare l’area e hanno detto ai residenti di chiudere porte, finestre e ventilazione.

L’allerta è scattata dopo un vasto incendio in un deposito nel distretto di Rothenburgsort che ha costretto all’evacuazione 140 persone, secondo quanto riporta Sky News. La polizia afferma che non è possibile dire quanto sia pericolosa la situazione. Non ci sono notizie di vittime.