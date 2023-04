Ghiacciai, disgelo da record in Groenlandia e Antartide: i dati ESA

MeteoWeb

Senza dubbio, il cambiamento climatico sta causando lo scioglimento delle calotte polari, e questo comporta un innalzamento significativo del livello del mare e sta mettendo a rischio le regioni costiere di tutto il mondo. Dal 1992, quando iniziarono le registrazioni satellitari dello scioglimento della calotta di ghiaccio, le calotte polari hanno perso ghiaccio ogni anno. I tassi più alti di fusione si sono verificati negli ultimi dieci anni.

Gli scienziati utilizzano dati provenienti da satelliti come il CryoSat dell’ESA e il Copernicus Sentinel-1 dell’Unione Europea per misurare le variazioni di volume e flusso del ghiaccio, così come i satelliti che forniscono informazioni sulla gravità, per capire quanto ghiaccio viene perso.

I dati dello scioglimento dei ghiacciai

Un team di scienziati compila questi record nel Ice Sheet Mass Balance Intercomparison Exercise (IMBIE), finanziato dall’ESA e dalla NASA. Ciò è ampiamente utilizzato, anche dal Gruppo internazionale sui cambiamenti climatici (IPCC), per comprendere e rispondere alla crisi climatica. L’ultima valutazione dell’IMBIE, pubblicata oggi, afferma che tra il 1992 e il 2020, le calotte polari hanno perso 7560 miliardi di tonnellate di ghiaccio – equivalenti a un cubo di ghiaccio di 20 km per lato.

Le calotte polari hanno sono state soggette al disgelo dei ghiacciai in ogni anno del monitoraggio satellitare, e i sette anni di scioglimento più alti si sono verificati nell’ultimo decennio. Lo scioglimento ha raggiunto il suo massimo nel 2019, quando le calotte glaciali della Groenlandia e dell’Antartide hanno perso 612 miliardi di tonnellate di ghiaccio.

Lo stato attuale in Groenlandia e in Antartide

Lo scioglimento ha raggiunto il suo massimo nel 2019, quando le calotte glaciali della Groenlandia e dell’Antartide hanno perso 612 miliardi di tonnellate di ghiaccio. L’ondata di caldo estivo nell’Artico ha provocato la perdita record di 444 miliardi di tonnellate di ghiaccio dalla Groenlandia di quell’anno. L’Antartide ha perso 168 miliardi di tonnellate di ghiaccio – il sesto anno più alto mai registrato – a causa della continua accelerazione dei ghiacciai nell’Antartide occidentale e del record di scioglimento dalla penisola antartica. Lo strato di ghiaccio dell’Antartico orientale è rimasto vicino a uno stato di equilibrio, come ha fatto durante il monitoraggio satellitare.

Lo scioglimento delle calotte polari ha causato un aumento di 21 mm del livello globale del mare dal 1992. La perdita di ghiaccio dalla Groenlandia è responsabile di quasi due terzi (13,5 mm) di questo incremento, e la perdita di ghiaccio dall’Antartide è responsabile dell’altro terzo (7,4 mm).

La situazione della Groenlandia e dell’Antartide

All’inizio degli anni Novanta, lo scioglimento delle calotte glaciali rappresentava solo una piccola frazione (5,6 %) dell’aumento del livello del mare. Da allora, tuttavia, si è registrato un aumento di cinque volte dello scioglimento, che ora è responsabile di oltre un quarto (25,6 %) dell’aumento del livello del mare. Se le calotte di ghiaccio continuano a perdere massa a questo ritmo, l’IPCC prevede che contribuiranno tra 148 e 272 mm al livello medio globale del mare entro la fine del secolo.

Inès Otosaka, dell’Università di Leeds nel Regno Unito e che ha condotto lo studio dell’IMBIE, ha dichiarato: “Le perdite di ghiaccio dalla Groenlandia e dall’Antartide sono rapidamente aumentate rispetto ai dati satellitari e sono ora un importante contributo all’aumento del livello del mare. Monitorare continuamente le calotte glaciali è fondamentale per prevedere il loro comportamento futuro in un mondo di riscaldamento e adattarsi ai rischi associati che le comunità costiere di tutto il mondo dovranno affrontare.“

Il disgelo secondo i dati satellitari

Questa è ora la terza valutazione della perdita di ghiaccio prodotta dal team IMBIE ed è resa possibile grazie alla continua cooperazione tra le agenzie spaziali e la comunità scientifica.

Negli ultimi anni, l’ESA e la NASA si sono impegnati a lanciare nuove missioni satellitari in grado di monitorare le regioni polari. Il progetto IMBIE ne ha approfittato per produrre aggiornamenti più regolari e, per la prima volta, è ora possibile tracciare le perdite di calotta polare ogni anno. Andrew Shepherd, della Northumbria University e fondatore dell’IMBIE, ha dichiarato: “Dopo un decennio di lavoro, siamo finalmente nella fase in cui possiamo aggiornare continuamente le nostre valutazioni del bilancio di massa del ghiaccio grazie ai satelliti che li misurano e li monitorano.“

La terza valutazione dell’IMBIE

Questa terza valutazione del team dell’IMBIE ha coinvolto un team di 68 scienziati polari di 41 organizzazioni internazionali che hanno utilizzato le misurazioni di 17 missioni satellitari, tra cui, per la prima volta, la missione gravitazionale GRACE Follow-On.

La valutazione sarà ora aggiornata annualmente per garantire che la comunità scientifica disponga delle ultime stime sulle perdite di ghiaccio polare. Diego Fernandez dell’ESA ha osservato, “Questa è un’altra pietra miliare nell’iniziativa IMBIE e rappresenta un esempio di come gli scienziati possono coordinare gli sforzi per valutare l’evoluzione delle calotte di ghiaccio dallo spazio offrendo informazioni uniche e tempestive sull’entità e l’inizio dei cambiamenti. Le nuove valutazioni annuali rappresentano un passo avanti nel modo in cui IMBIE aiuterà a monitorare queste regioni critiche, dove abbiamo raggiunto un punto in cui i cambiamenti improvvisi non possono più essere esclusi.“

La missione CRISTAL

Mark Drinkwater dell’ESA ha aggiunto, “Per oltre 13 anni la nostra missione CryoSat ha svolto un ruolo da protagonista nella misurazione dei cambiamenti nel ghiaccio polare. Per assicurare la continuazione a lungo termine dell’altimetria radar dell’elevazione del ghiaccio e dei record di cambiamento topografico, stiamo attualmente sviluppando la missione CRISTAL, una Copernicus Sentinel Expansion Mission, per migliorare ed estendere il record delle missioni CryoSat e precedenti.“

IMBIE è supportato da NASA e ESA Earth Observation Science for Society programma e Climate Change Initiative, che ha contribuito a lungo termine record di osservazione satellitare allo studio. I dati su entrambe le calotte di ghiaccio provenienti da più missioni forniscono un record coerente di cambiamento dal 1990 fino ad oggi.