Giallo in Trentino: uomo morto nel bosco, forse ucciso da animale selvatico

Giallo nei boschi di Caldes in Val di Sole, in Trentino, dove un uomo è stato trovato morto. Il runner eri pomeriggio era uscito per correre, ma non ha fatto rientro, facendo scattare l’allarme. Tra le ipotesi al vaglio infatti anche quella legata all’aggressione da parte di un animale selvatico. Sul posto sono presenti i carabinieri, i forestali provinciali e anche il presidente della Provincia, Maurizio Fugatti assieme al dirigente della protezione civile Raffaele De Col.