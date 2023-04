Giornata del Mare: il Ministro Musumeci in visita al Pattugliatore Multiruolo “Monte Cimone”

MeteoWeb

Nell’ambito delle iniziative per la Giornata del mare, che si concluderanno a metà maggio attraverso manifestazioni su tutto il territorio nazionale il Ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, Sen. Nello Musumeci visiterà domani, presso il porto di Catania, il Pattugliatore Multiruolo della Guardia di Finanza P02 “MONTE CIMONE” in dotazione al Comando Operativo Aeronavale.

La “Giornata del mare e cultura marina”, nata nel 2018 in conseguenza dell’entrata in vigore del nuovo Decreto sul Codice della Nautica da diporto, ha l’obiettivo di accrescere la cultura del mare, intesa come risorsa di grande valore culturale, scientifico, ricreativo ed economico. L’unità navale, co-finanziata dall’Agenzia Europea per il controllo delle frontiere marittime (Frontex) e realizzata in partnership internazionale tra il cantiere navale “Vittoria” di Adria (RO) e quello olandese “Damen”, costituisce un concentrato di altissima tecnologia, con innovative soluzioni individuate per rafforzare la presenza del Corpo nello scenario del Mar Mediterraneo. Il Pattugliatore è in grado di affrontare, in piena sicurezza, anche situazioni di mare significative, offrendo, tra le altre, la possibilità di intervenire nei casi di salvaguardia della vita umana in mare, di soccorso e salvataggio. La nave misura 58 metri di lunghezza, con 30 Finanzieri di mare quali membri dell’equipaggio. Il suo profilo operativo, in linea con i compiti istituzionalmente definiti dal Decreto Legislativo n. 177 del 19 agosto 2016, che attribuiscono alla Guardia di Finanza il ruolo di polizia esclusiva in mare, ha permesso di realizzare non pochi risultati operativi tra cui un recentissimo sequestro di circa 2000 kg. di cocaina a largo delle coste siciliane. L’Autorità politica, accompagnata dal Prefetto di Catania, sarà accolta a bordo della piattaforma navale del Corpo dal Comandante Regionale Sicilia, dal Comandante Operativo Aeronavale e dal Comandante Provinciale di Catania i quali illustreranno le attività svolte dai militari, esempio di alta professionalità e dedizione alle Istituzioni, tra gli invitati saranno presenti il Questore di Catania, il Comandante Provinciale dell’Arma e il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale.

Il ministro Musumeci esprime vivo apprezzamento per il lavoro che quotidianamente svolge la Guardia di Finanza, ringraziandola del pregevole contributo fornito sia in territorio nazionale che estero in occasione delle iniziative assunte nell’ambito del meccanismo di Protezione Civile Europea.