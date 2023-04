Oggi si festeggia la Giornata mondiale della creatività e dell’innovazione

MeteoWeb

La Giornata mondiale della creatività e dell’innovazione, istituita nel 2001 a Toronto, in Canada, si festeggia ogni anno il 21 aprile ed è riconosciuta dalle Nazioni Unite. Questa ricorrenza rappresenta un’occasione ideale per ripercorrere la storia delle invenzioni più trasformative di tutti i tempi. Creatività e innovazione vanno di pari passo: in un mondo sempre più complesso e difficile da interpretare, sviluppare nuove idee, percorrere strade inconsuete, cercare punti di vista alternativi è l’unico modo per immaginare il futuro.

L’innovazione ci riguarda tutti, come esseri umani e come cittadini, e le sue conquiste, che semplificano ma a volte complicano la nostra vita quotidiana, vanno utilizzate consapevolmente. Con limiti, che possono derivare dalle nostre conoscenze o da dubbi di natura etica, perché ad ogni forma di progresso sorgono inevitabili implicazioni morali con cui dobbiamo fare i conti. Per questa ragione ci domandiamo che cosa possano fare le macchine e fin dove possa spingersi l’intelligenza artificiale. Rai Scuola dedica alla Giornata una puntata di Oggi è in onda il 21 aprile alle 18.00.