La giornata nazionale del mare: il significato e gli eventi tematici

Oggi, martedì 11 aprile 2023, si celebra la Giornata nazionale del mare, istituita con il Decreto Legislativo 229/2017. Per celebrare questa giornata, la facciata principale di Palazzo Chigi in Piazza Colonna sarà illuminata di colore azzurro dalle ore 20.00 alle ore 24.00. La “Giornata del Mare” è una giornata istituita per sensibilizzare le giovani e i giovani italiani sull’importanza del Mare, attraverso attività e momenti di confronto.

La giornata è nata per sviluppare il concetto di “cittadinanza del mare” ovvero per assumersi la responsabilità di salvaguardare questo bene prezioso ed unico. Così gli Ambasciatori di ricerca, conoscenza, ambiente (ARCA), in collaborazione con le più importanti istituzioni italiane, come il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), e l’Istituto di Ricerca sulle Acque, ma anche le varie università che hanno creato eventi tematici sul mare e la sua tutela.

Gli eventi nella Giornata del mare

Oltre la Giornata del mare vi sarà anche la Giornata della cultura marinara 2023. Oggi vi sarà l’Open Day della Marina Militare. Potranno essere visitate varie strutture nelle diverse Regioni d’Italia. Ad esempio Palazzo Marina a Roma, le basi navali di La Spezia, Taranto, Cagliari, Augusta, Ancona, Napoli, e Venezia. L’elenco completo è disponibile sul sito del Ministero della Difesa, alla voce “Giornata del mare“.

La Giornata europea del mare si celebra invece il 20 maggio ed è stata istituita nel 2008 dalla Commissione Europea. Ogni anno vengono organizzati eventi in tutta Europa che hanno come focus proprio i mari, gli oceani e la “blue economy“. Anche per questa ricorrenza a livello europeo vengono coinvolti istituzioni, scuole, enti e altri soggetti.