Giornata Terra, De Priamo: “Immaginare interventi di tutela dell’ambiente”

MeteoWeb

“Riempire di contenuti concreti le celebrazioni assume un valore ancor più alto in occasione della Giornata della Terra. Se per i cittadini deve essere un momento di riflessione su comportamenti quotidiani che possono avere un impatto positivo sull’AMBIENTE, per la classe politica deve essere un’occasione per immaginare interventi strutturali e incisivi per attenuare l’impatto dell’azione umane sulla tenuta dell’ecosistema.”

“Dalla gestione delle acque e delle fonti energetiche, alla riduzione delle immissioni nell’atmosfera, all’armonizzazione delle attività umane con l’AMBIENTE, fino alla realizzazione completa di un’economia circolare che miri a risolvere il problema dei rifiuti. E l’Esecutivo guidato da Giorgia Meloni, con tutta la maggioranza di centrodestra che lo sostiene, pone la questione ambientale tra le priorità della propria azione di governo”. Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia Andrea De Priamo.