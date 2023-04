Giornata della Terra, Pichetto: ” Pronti ad accogliere le istanze dei giovani”

MeteoWeb

“Siamo pronti ad accogliere le istanze dei giovani e fornire loro ogni strumento necessario per far sentire la propria voce. Servono soluzioni innovative per affrontare la crisi climatica: il futuro dipende anche dall’impegno e dalle idee delle nuove generazioni”. E’ quanto ha dichiarato il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energica, Gilberto Pichetto nel corso dell’incontro con i giovani attivisti ambientali provenienti da tutto il mondo, in occasione della 53° Giornata Mondiale della Terra organizzata da Earth Day Italia alla Nuvola di Roma e trasmessa su RaiPlay.

Durante l’evento, a cui ha preso parte anche il Coordinatore del Centro per il Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo, Agostino Inguscio, il Ministro Pichetto ha confermato la propria disponibilità e l’ impegno politico a promuovere le proposte dei giovani in ambito internazionale, sia nell’ambito della prossima COP28 che del G7 a Presidenza italiana.

In questa direzione, si colloca la campagna All4Youth Italia 2023, promossa dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica , per creare un percorso di incontri con l’obiettivo di promuovere l’ evento Youth4Climate: Sparking Solutions, che si terrà a Roma il prossimo ottobre, e radunerà centocinquanta giovani provenienti da tutto il mondo. –