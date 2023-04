Giornate della Protezione Civile: l’INGV al Circo Massimo per l’evento della Capitale

MeteoWeb

Si terranno i prossimi sabato 15 e domenica 16 aprile le giornate che Roma Capitale dedica alla Protezione Civile del territorio capitolino nelle quali le istituzioni e il mondo del volontariato si incontreranno con la cittadinanza per stimolare comportamenti responsabili a difesa del territorio.

L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), parte del Sistema Nazionale di Protezione Civile, sarà presente con vari appuntamenti nei quali i suoi ricercatori porteranno all’attenzione del pubblico le attività di ricerca, monitoraggio e sorveglianza svolte sul territorio italiano e non solo, fondamentali per la conoscenza dei rischi naturali e la determinazione delle misure per la loro mitigazione.