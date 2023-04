Si sente male in gita: 19enne muore sul treno

MeteoWeb

Tragedia su un treno Frecciarossa che viaggiava in direzione Milano. Un ragazzo di 19 anni, di origini svizzere, di ritorno da una gita scolastica a Roma, si è sentito male nei pressi di Arezzo, dove il treno si è fermato. Sono stati allertati i soccorsi e sul posto sono giunti i mezzi dell’emergenza urgenza Asl Toscana Sud Est. Gli operatori sanitari sono saliti a bordo del treno fermo al binario, ma nonostante le pratiche di rianimazione il giovane è deceduto.

È scattata un’indagine della Polizia ferroviaria aretina sull’accaduto. Gli agenti hanno cercato di ricostruire l’episodio ascoltando i testimoni, mentre il treno è stato di fatto soppresso, per permettere gli accertamenti. Da quanto ricostruito al momento, il giovane viaggiava su una carrozzina per disabili e all’origine della tragedia potrebbe esserci un boccone andato di traverso. La pm Laura Taddei ha aperto un fascicolo. La salma del giovane è ora a disposizione della magistratura aretina all’ospedale San Donato, per un’eventuale autopsia.