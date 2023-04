Gli incendi nelle torbiere accelerano il rilascio di CO2 nell’atmosfera

MeteoWeb

Il livello di assorbimento del carbonio delle torbiere dell’emisfero settentrionale svolge un ruolo fondamentale nella regolazione del clima. In uno studio pubblicato di recente sulla rivista Nature, sono state esaminate le torbiere naturali, e il loro stato di degrado nelle regioni boreali e temperate che rappresentano per gli esperti un esempio di come l’anidride carbonica e il metano vengano rilasciati nell’atmosfera. I processi relativi all’assorbimento di carbonio nelle torbiere risultano incontaminati per il solo 35% e le emissioni di CO 2 vengono ad oggi assorbite dalle torbiere per il solo 10%, per il loro stato di degrado.

L’attuale picco di assorbimento di CO 2 è vulnerabile alle interazioni tra l’area delle torbiere degradate, la velocità di combustione e la gravità degli incendi che hanno colpito recentemente le torbiere. Il cambiamento climatico ha un impatto sulle perdite di carbonio, dove la grave situazione è relativa all’aumento delle emissioni di CO 2 e il tasso di combustione verrà ridotto del 38% e 65%, rispettivamente, entro il 2100.

Le torbiere e l’assorbimento delle emissioni di CO 2

Le torbiere immagazzinano circa un terzo delle emissioni di carbonio dal suolo nel 3% della superficie, rendendo, di conseguenza, l’ecosistema più denso di carbonio sulla Terra. Le torbiere settentrionali, nelle regioni boreali e temperate, rappresentano circa il 90% delle aree globali di torbiere e regolano il clima globale in tutta dell’epoca dell’Olocene. Tuttavia, il futuro di questo stoccaggio di carbonio delle torbiere è incerto, a causa delle mutevoli interazioni delle torbiere e il vento.

Nonostante il ruolo critico delle torbiere nel ciclo globale del carbonio, recenti studi, che sono in grado di influenzare la politica, non tengono conto dell’impatto degli incendi sulle emissioni di carbonio delle torbiere. Mentre le stime del contributo delle torbiere nel drenaggio alle emissioni globali di gas serra sono state condotte negli ultimi anni, tale valutazione non include gli effetti interagenti di degrado relativi agli incendi delle torbiere.

Il degrado attuale delle torbiere

Le emissioni di carbonio degli incendi boschivi possono variare considerevolmente, comunque in genere media di 1-5 kg C m² .Queste perdite di carbonio nell’atmosfero relativamente alla combustione delle torbiere possono essere riaccumulate entro 10 a 30 anni dopo l’incendio, consentendo alle torbiere di rimanere un dispersore netto di carbonio.

Al contrario, il degrado delle torbiere, come il drenaggio delle torbiere, non solo aumenta le cause di accensione degli incendi stessi ma può anche gonfiare le emissioni di carbonio delle torbiere di uno o più ordini di grandezza a 10-25 kgC m² pari a 500 in 1.000 anni nel sequestro del carbonio.