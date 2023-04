Meteo estremo negli USA: grandine come palle da tennis in Texas e Florida | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Parti del Texas e della Florida sono state colpite da grandine delle dimensioni di una pallina da tennis e venti distruttivi nelle scorse ore. Nella giornata di ieri, mercoledì 26 aprile, ci sono state più di 60 segnalazioni di grandine in tutto il Sud degli USA. La grandine ha raggiunto dimensioni enormi in Texas: circa 11,4cm di diametro a Bellmead e 10cm a Waco. Anche in Florida la grandine è stata eccezionale: misurati “chicchi” di oltre 6cm di diametro nella comunità di Anthony.

Impressionanti le immagini che arrivano dalle aree colpite. Nel video a corredo dell’articolo, dal cielo piovono pezzi di ghiaccio grossi come palline da tennis a Dublin, in Texas: incredibile l’effetto su una piscina, mentre un toro correva in cerca di riparo.

Stati della Costa del Golfo in allerta per tempeste oggi

Anche oggi, parti del sud del Texas, della Louisiana meridionale e la Florida Panhandle sono a rischio di forti tempeste sparse che porteranno la tripla minaccia di venti distruttivi, grandine di grandi dimensioni e alcuni tornado, ha avvisato lo Storm Prediction Center. C’è anche il rischio di alluvioni lampo, con tassi occasionalmente di 50mm di pioggia all’ora.

Foto







