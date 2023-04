MeteoWeb

Sabato Santo all’insegna del maltempo nella Capitale. Roma si è svegliata con piogge intense accompagnate dalla grandine. Diverse le località interessate, tra cui il litorale di Ostia. Durante i temporali si è registrato un crollo termico di circa 3°C.

