Maltempo, intense grandinate nel Sud Sardegna: località imbiancate come fosse neve | FOTO e VIDEO

Violente grandinate hanno colpito questo pomeriggio la zona tra la Trexenta e il Parteolla, nel sud della Sardegna. Improvvisamente, intorno alle 17, la grandine ha iniziato a cadere incessantemente su centri come Serdiana, Barrali e Dolianova. Nel giro di breve tempo, le strade sono state ricoperte di bianco, al punto di dare l’idea che fosse neve, come dimostrano le immagini a corredo dell’articolo.

Le intense grandinate hanno creato disagi sulle strade, come la statale 131, dove gli automobilisti hanno dovuto procedere lentamente. Sulla statale 128, tra Senorbì e Monastir, qualche auto si è fermata a bordo strada per attendere la fine del fenomeno. Fortunatamente non si registrano incidenti stradali ma sono tanti i danni inferti alle coltivazioni.

Intensa grandinata in Sardegna, disagi sulle strade

Barrali imbiancata dalla grandine

