Energia: la Guadalupa si affida alla geotermia per raddoppiare la produzione elettrica

Attualmente, in Guadalupa, territorio d’oltremare francese costituito da un gruppo di isole nel sud del Mar dei Caraibi, oltre il 75% dell’elettricità locale è generata da centrali a gasolio e a olio combustibile. Ma la nazione è pronta ad investire nella geotermia per raddoppiare la produzione elettrica. In uno scenario definito “realistico” dai suoi promotori, il programma energetico pluriennale per la Guadalupa prevede una quota geotermica del 14% (75 MW) nel mix elettrico, mentre il resto è suddiviso tra biomassa attraverso una centrale termica recentemente convertita da carbone a pellet di legno (43%), energia eolica (24%), fotovoltaico (17%) e idroelettrico (2%) a partire dal 2028. “Il vantaggio dell’energia geotermica è che si tratta di un’energia di base, pulita, priva di emissioni di carbonio e, soprattutto, meno costosa da produrre rispetto ad altre“, afferma Ademe Guadeloupe.

L’energia geotermica in Guadalupa

L’energia geotermica rappresenta una grande opportunità per la Guadalupa, grazie all’attività vulcanica presente. La centrale di Bouillante, l’unica unità geotermica che produce elettricità sul territorio francese, vuole accelerare la quota di energia geotermica nella produzione di elettricità, per raggiungere il 20% entro il 2035. Sotto l’impianto, in funzione dagli anni ’80, l’acqua sfiora i +100°C a meno di un metro di profondità, grazie a condizioni naturali eccezionali. “Questo è dovuto principalmente al fatto che abbiamo una riserva di acqua molto calda a bassa profondità”, spiega il responsabile del sito François Joubert, a causa dell’attività vulcanica della zona. “Per avere una temperatura simile, sul territorio francese, bisognerebbe scendere fino a 5.000 metri“, assicura.

L’impianto utilizza l’acqua calda della faglia (60% acqua di mare e 40% acqua piovana) che si trova su entrambi i lati dell’arcipelago della Guadalupa. L’acqua viene raccolta attraverso dei pozzi, l’acqua calda viene portata su, il vapore viene separato dall’acqua. “Il vapore fa girare una turbina collegata a un alternatore che produce elettricità, che viene reimmessa nella rete EDF”, spiega François Joubert. L’acqua rimanente viene reimmessa nella falda freatica o scaricata in mare, “creando bagni di acqua calda molto apprezzati dai turisti”, sorride il direttore.

Dall’inizio di aprile è stato completato un nuovo pozzo che entrerà in produzione entro il 2025. Sostituisce un impianto più vecchio e “raddoppierà la sua capacità”, raggiungendo altri 10,5 megawatt, secondo il direttore dell’impianto. Inoltre, il progetto di una terza unità di produzione dovrebbe aumentare la capacità produttiva dell’impianto e la presenza di energia geotermica nel mix energetico locale al 20%. Ma al momento il “progetto non è stato completato a causa di difficoltà operative”, in particolare “problemi di terreno“, secondo Ademe. “È difficile indicare la potenza reale che si può prevedere per questo sito“, secondo la stessa fonte. L’elettricità prodotta dalla geotermia viene venduta a EDF a circa il 40% in meno rispetto alle altre energie, dicono gli operatori del settore.

Altri progetti per l’energia geotermica

In Guadalupa esistono altri due progetti, ma potrebbero vedere la luce solo tra una “decina d’anni”, secondo fonti concordanti. L’incertezza sulla presenza della risorsa, che si conosce con precisione solo dopo la perforazione, frena molti progetti. La perforazione di pozzi profondi, inoltre, richiede un investimento di diversi milioni di euro. Ma le conoscenze stanno progredendo: uno studio completato all’inizio del 2023 ha messo in evidenza un metodo “innovativo” di sensori magneto-tellurici a terra e in mare per rendere più affidabili le previsioni prima delle trivellazioni, spiega Ywenn de la Torre, direttore del BRGM (Bureau de recherches géologiques et minières) Guadeloupe. Si tratta di un’innovazione a cui guardano tutti i Caraibi, spinti dalla prospettiva di ridurre la dipendenza dalle importazioni di combustibili fossili e dalle capacità di interconnessione tra le isole.

Esiste un “potenziale molto interessante che, se sfruttato, consentirebbe di raggiungere capacità installate di circa 300 MW nei prossimi anni”, secondo il sito istituzionale Guadeloupe Energie. Nel marzo 2022 si è tenuto il primo comitato direttivo del centro di eccellenza geotermica dei Caraibi, che dovrebbe essere creato in Guadalupa.