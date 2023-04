Riscaldamento globale: le contraddizioni dei modelli climatici del Rapporto dell’IPCC

MeteoWeb

Howard Hayden, professore di fisica dell’Università del Connecticut ha riportato nella sua newsletter mensile in cui parla delle sue considerazioni sulla climatologia “Odio suonare come un disco rotto, ma devo sottolineare alcuni aspetti della fisica fondamentali che mancano nei rapporti IPCC. Non sto parlando della climatologia storica, dell’umidità, del tasso di errore, dei venti, del flusso fluido, dei cicli dell’oceano o di quella roba esotica che ho lasciato agli esperti. Sto parlando della legge di conservazione dell’energia, che normalmente viene insegnata nella sua forma primitiva ai bambini delle scuole elementari“.

Nel bilancio delle temperature annuali per il 2023 tratto dall’ultimo rapporto IPCC (Sesto rapporto di valutazione nel 2021), sono presenti cinque esempi di conservazione dell’energia.

I modelli climatici del Rapporto dell’IPCC

Tutti i modelli sovrastimano l’aumento della temperatura superficiale. Il risultato è che l’aumento della radiazione superficiale (“superficie termica” nel disegno) è di gran lunga maggiore del “forcing radiativo” che i GHG possono bloccare. Ad esempio, l’IPCC ha affermato che il raddoppio della CO 2 porterebbe a 3,71 W/m2 la “forzatura radiativa” (ovvero l’aumento dell’effetto del gas serra), e l’aumento di temperatura più probabile in superficie sarebbe di 3ºC.

Ma Stefan-Boltzmann ritiene fermamente che l’aumento della “temperatura superficiale” sia di circa 16,5 W/m², molto superiore all’aumento di 3,7 W/m² nella capacità di inibire la radiazione nello spazio. Ancora una volta, la legge di conservazione dell’energia è così importante che viene insegnata nella scuola elementare. L’unico aspetto quasi esotico dell’argomento di cui sopra è l’uso della legge di Stefan-Boltzmann, che è con noi da almeno un secolo e mezzo. Non c’è bisogno di fare alcuna calcolo algebrico o calcolo esotico. È semplicemente una questione di collegare i numeri in un’equazione.

Ancora una volta, faccio appello pro-nucleare: “Non prendere ad esempio il caso pro-nucleare con argomenti del tutto deboli!” Non appena avremo un periodo di freddo prolungato e il comitato sul cambiamento climatico perderà il favore, il pubblico si lamenterà giustamente accusandolo di aver mentito per lungo tempo.