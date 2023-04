Spazio: Hubble celebra il suo 33° anniversario con uno sguardo in una vicina regione di formazione stellare

MeteoWeb

Gli astronomi stanno celebrando il 33° anniversario del lancio del telescopio spaziale Hubble di NASA/ESA con una foto di una vicina regione di formazione stellare, NGC 1333. La nebulosa si trova nella nube molecolare di Perseo, a circa 960 anni luce di distanza.

La vista colorata offerta da Hubble, che mostra la sua capacità unica di ottenere immagini nella luce dall’ultravioletto al vicino infrarosso, svela un calderone effervescente di gas incandescenti e polvere nera come la pece sollevata e portata in giro da diverse centinaia di stelle di nuova formazione incorporate nella nube scura. Ma Hubble si limita solo a scalfire la superficie: la maggior parte della tempesta di fuoco che dà origine alle stelle è nascosta dietro nuvole di polvere fine – essenzialmente fuliggine – che sono più spesse verso la parte inferiore dell’immagine. Le aree nere dell’immagine non sono spazi vuoti, ma sono piene di polvere oscurante.

Per catturare questa immagine, Hubble ha scrutato attraverso un velo di polvere sul bordo di una gigantesca nuvola di idrogeno molecolare freddo, la materia prima per fabbricare nuove stelle e pianeti sotto l’inesorabile attrazione della gravità. L’immagine evidenzia il fatto che la formazione stellare è un processo disordinato in un universo turbolento.

Feroci venti stellari, probabilmente dalla brillante stella blu nella parte superiore dell’immagine, stanno soffiando attraverso una cortina di polvere. La polvere fine diffonde la luce delle stelle a lunghezze d’onda blu. Più in basso, un’altra brillante stella super calda risplende attraverso filamenti di polvere scura, assomigliando al Sole che splende attraverso nuvole sparse. Una stringa diagonale di stelle più deboli appare rossastra perché la polvere filtra la loro luce stellare, consentendo il passaggio di una quantità maggiore di luce rossa.

La parte inferiore dell’immagine presenta una sbirciatina dal buco della serratura nelle profondità della nebulosa scura. Hubble cattura il bagliore rossastro dell’idrogeno ionizzato. Sembra il finale di uno spettacolo pirotecnico, con diversi eventi che si sovrappongono. Ciò è causato da getti sottili che escono da stelle appena formate al di fuori del campo visivo. Queste stelle sono circondate da dischi circumstellari, che potrebbero alla fine produrre sistemi planetari, e potenti campi magnetici che dirigono due fasci paralleli di gas caldo nello spazio profondo, come una doppia spada laser dei film di fantascienza. Questi scolpiscono motivi sul guscio di idrogeno, come tracciati di luci laser. I getti sono l’annuncio della nascita di una stella.

Questa visione offre un esempio del tempo in cui il nostro Sole e i nostri pianeti si sono formati all’interno di una nuvola molecolare così polverosa, 4,6 miliardi di anni fa. Il nostro Sole non si è formato in isolamento, ma è stato invece incorporato in un mosh pit di frenetica nascita stellare, forse anche più energica e massiccia di NGC 1333.

Hubble è stato messo in orbita attorno alla Terra il 25 aprile 1990 dagli astronauti della NASA a bordo dello Space Shuttle Discovery. Ad oggi, il leggendario telescopio ha effettuato circa 1,6 milioni di osservazioni di quasi 52.000 obiettivi celesti. Questo tesoro di conoscenza sull’Universo è conservato per l’accesso pubblico nel Mikulski Archive for Space Telescopes, presso lo Space Telescope Science Institute di Baltimora, nel Maryland, e nell’European Hubble Space Telescope (eHST) Science Archive, ospitato presso l’European Space Astronomy dell’ESA Centro (ESAC) di Madrid.