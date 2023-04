Il dibattito aperto sulle centrali nucleari e la qualità dell’aria

MeteoWeb

In uno studio pubblicato di recente sulla rivista Nature Energy si evidenzia come le chiusure delle energie nucleari negli Stati Uniti potrebbero causare un alto inquinamento atmosferico, e problemi di salute correlati. La rimozione dell’energia nucleare comporta una compensazione del carbone, gas e petrolio, con conseguente aumento del particolato e dei livelli di ozono che portano a 5.200 morti annue in più.

L’aumento delle emissioni di CO 2 crea un danno economico di 11-180 miliardi per l’impatto sull’ambiente. Le chiusure simultanee degli impianti nucleari degli e impianti a carbone hanno l’obiettivo di salvaguardare la salute con uno scenario che punta sulle fonti rinnovabili.

L’inquinamento causato dal nucleare

L’esposizione all’inquinamento è un problema persistente in tutti gli scenari-nero o afro-americano e sempre più persone sono esposte ai più alti livelli relativi di inquinamento. Gli Stati Uniti si affidano al nucleare e al carbone per ricavare il 38% dei bisogni complessivi dell’elettricità. L’analisi dei percorsi per gli Stati Uniti per raggiungere una rete energetica a zero emissioni di carbonio si concentra sulla riduzione dei carburanti fossili e su un maggiore uso di energie rinnovabili.

L’energia nucleare, il cui uso è destinato a diminuire in futuro, ha storicamente rifornito in gran parte gli Stati Uniti a basse emissioni (sia dirette che indirette) che ha provocato un numero minore di malattie legate alla salute e morti rispetto a carbone, gas e petrolio.

Le attuali emissioni di CO 2

L’energia nucleare è stata anche valutata per il suo ruolo nella riduzione delle emissioni di CO 2 su scala globale ma rimane al centro di un dibattito di interesse pubblico e governativo dovuto ai suoi potenziali rischi per la sicurezza.

Allo stesso tempo, il carbone è stato a lungo uno delle fonti più inquinanti di energia elettrica, contribuendo a centinaia di migliaia di morti premature a livello globale ogni anno (altri combustibili fossili

portano a milioni di morti) e 3.100 morti premature negli Stati Uniti nel 2016 (un grande miglioramento da circa 30.000 morti premature nel 2000).

Le recenti chiusure di centrali nucleari

Si stima anche che il consumo di carbone diminuirà rapidamente nei prossimi decenni. Al contrario, le fonti rinnovabili di energia elettrica derivata dal vento e dal sole cresceranno nei prossimi decenni. Questa riduzione di carburanti inquinanti interagirà con altri aspetti della transizione energetica.

Le recenti chiusure di centrali nucleari sono dovute a una combinazione di impraticabilità economica a causa del gas economico, così come le preoccupazioni per la salute e la sicurezza, e hanno storicamente portato ad un maggiore uso di combustibili fossili per colmare il divario nella produzione di energia.

L’emissione zero

La legge sulla riduzione dell’inflazione fornisce crediti d’imposta per incentivare finanziariamente per diminuire l’uso dell’energia nucleare tra il 2024 e il 2032, che può spingere indietro il calendario di chiusura per le centrali nucleari.

I combustibili fossili che hanno storicamente sostituito l’energia nucleare hanno creato emissioni che contribuiscono all’inquinamento atmosferico e al cambiamento climatico. Gli impianti di combustibile fossile emettono ossidi di azoto (NOx) e anidride solforosa (SO 2 ), entrambi incidono sul livello di particolato fine (PM2.5) e NOx è un precursore dell’ozono. L’inquinamento atmosferico a causa di ozono e PM2.5 è associato a diversi dati statistici sulla salute e sui livelli di mortalità.

Le previsioni future

Alcune preoccupazioni sulle previsioni di chiusura della centrale nucleare di Diablo Canyon nel 2025 potrebbero tradursi in un maggiore uso di combustibili fossili e ciò potrebbe estendersi negli ultimi 5 anni anni.

Gli studi precedenti si sono concentrati a livello subnazionale alle chiusure di centrali nucleari o ha quantificato a livello regionale e mortalità per l’uso del nucleare. La chiusura di tre centrali elettriche nella regione Pennsylvania-New Jersey-Maryland ha portato ad

aumenti di PM2,5 con una conseguente mortalità correlata.

I danni alla salute pubblica

Un altro studio quantificano la mortalità e le emissioni di CO 2 prevenute storicamente a livello mondiale a causa della produzione di energia nucleare a livello storico e sulle proiezioni future, utilizzando tassi medi di mortalità e tassi di emissioni di CO 2 per generare elettricità.

Le proiezioni sulla mortalità e le emissioni di CO 2 basate sull’energia

nei dati dell’Agenzia internazionale dell’energia atomica delle Nazioni Unite entro il 2050, rileva che 4,39-7,04 milioni di morti sarebbero evitati utilizzando l’energia nucleare, piuttosto che i combustibili fossili, a causa di minori emissioni di inquinanti atmosferici.