Il ruolo del guano dei pinguini nel riciclo del ferro

Secondo un nuovo studio pubblicato su Nature Communications, i pinguini Chinstrap riciclano circa 521 tonnellate di ferro all’anno, ma il loro forte declino in Antartide potrebbe avere un impatto sul ciclo del ferro nell’Oceano meridionale. Questi pinguini potrebbero riciclare solo circa la metà del ferro che erano quarant’anni fa, dato che la loro popolazione è diminuita di oltre il 50% dagli anni ’80 a causa del cambiamento climatico.

I risultati suggeriscono che il declino dei pinguini Chinstrap potrebbe minacciare la salute dell’ecosistema marino, la crescita del fitoplancton e lo stoccaggio del carbonio. Il ferro gioca un ruolo importante nelle regioni dell’Oceano meridionale ad alto contenuto nutritivo, poiché la disponibilità di ferro controlla la crescita del fitoplancton e il sequestro del carbonio atmosferico.

Il ruolo del guano dei pinguini

Gli escrementi degli organismi marini krill e delle balena baleen hanno un ruolo importante nel riciclo del ferro nell’alto Oceano Antartico meridionale. Tuttavia, ad oggi non è molto studiato l’impatto degli uccelli marini, come i pinguini, che consumano anche il krill. Per valutare l’esportazione di ferro dei pinguini Chinstrap nelle acque antartiche, Oleg Belyaev e i colleghi hanno raccolto immagini dei droni delle loro colonie per calcolare i volumi di guano.

Hanno anche analizzato chimicamente il loro guano e hanno scoperto che contiene concentrazioni molto elevate di ferro (circa 3 milligrammi per grammo). Poiché la popolazione globale dei pinguini Chinstrap si è dimezzata negli ultimi quarant’anni, legata a rapidi cambiamenti ambientali nell’Oceano meridionale, gli autori stimano che ora producano solo circa 521 tonnellate di ferro all’anno, circa la metà di quanto producevano negli anni ’80.

Le scoperte suggeriscono che il guano del pinguino Chinstrap, e potenzialmente quello di altre specie di pinguini, svolge un ruolo cruciale nel riciclo di ferro in tutto l’Oceano Antartico, in un modo che in precedenza non era stato rilevato. Gli autori dello studio sostengono che il declino del numero di pinguini potrebbe minacciare questo stato di cose.

Un calo demografico importante

Sebbene si possa un andamento fluttuante sulla crescita demografica delle di questo uccello marino, principalmente a causa della complessità della distribuzione spaziale, è evidente una diminuzione complessiva del loro numero, soprattutto nelle Isole Shetland Meridionali, dove vari studi hanno dimostrato un calo demografico dei pinguini.

Un calo del 36% è stato registrato tra il 1991 e il 2008. Questa tendenza negativa generale nella penisola antartica e, da default, nel resto dei loro siti di riproduzione, può essere correlato ai cambiamenti ambientali affrontati dalla regione dell’Oceano Meridionale principalmente a causa degli effetti del cambiamento climatico.

Le variazioni della popolazione di pinguini Chinstrap

Diversi meccanismi sono attualmente considerati come una possibile spiegazione per il declino delle popolazioni di pinguini Chinstrap, come i cambiamenti della biomassa di krill a causa dei rapidi cambiamenti ambientali nell’Oceano Australe. Di conseguenza, un disaccoppiamento tra concentrazioni e distribuzione di krill e le migrazioni invernali non riproduttive potrebbero essere responsabili della diminuzione del numero di pinguini.

Questa tendenza al ribasso della popolazione dei pinguini potrebbe potenzialmente portare ad una situazione simile a quella delle balene in cui il loro riciclo di ferro è ora fino a dieci volte inferiore rispetto un tempo. In questo senso un calo del 50% della popolazione di pinguini Chinstrap è stato segnalato dal 1980.

Il caso delle balene

Questo stato di cose suggerisce che quattro decenni fa, il riciclo del Ferro aveva la stessa portata di quello delle balene sottoposte alla corrente pressione baleniera. Pertanto, una comprensione più profonda del pinguino Chinstrap (e da estensione dell’intero genere Pygoscelis) nelle sue fasi di vita e nelle sue migrazioni, e le dinamiche di esportazione guano sito di riproduzione, potrebbe contribuire a migliorare lo stato di conservazione e il suo impatto sul riciclo di ferro nell’ecosistema marino antartico.