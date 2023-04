Incendi Piemonte: in fiamme 10 ettari di bosco in Valsesia, rogo alle pendici del Mottarone

MeteoWeb

Dopo diverse ore di lavoro i vigili del fuoco del distaccamento di Varallo sono riusciti a domare un incendio che si è propagato nel comune di Boccioleto, in provincia di Vercelli, in Valsesia, nei pressi dell’alpe Cavaione. Le fiamme hanno interessato circa 10 ettari di vegetazione. In appoggio alla squadra di Varallo sono intervenute le squadre dei volontari AIB, l’elicottero regionale dei VVFF, un canadair e un Elicottero Erickson.

Un incendio di vaste proporzioni è divampato nella notte nei boschi alle pendici del Mottarone, a monte dell’abitato di Gignese, nel Verbano. Sul posto i vigili del fuoco del comando provinciale di Verbania insieme ai volontari Aib. Le fiamme, che fortunatamente non hanno coinvolto baite o edifici, questa mattina risultano sotto controllo.