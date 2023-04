Incendio devasta edificio a Dubai, almeno 16 morti

MeteoWeb

Almeno 16 persone sono morte e altre 9 sono rimaste ferite a causa di un incendio divampato in un edificio residenziale di Dubai. Il rogo è divampato al 4° piano di un edificio ad Al-Ras, una parte vecchia della città dove vivono molti lavoratori stranieri. “Dagli accertamenti preliminari emerge che l’incendio è stato causato dal mancato rispetto dei requisiti di sicurezza e protezione dell’edificio“, ha spiegato in un comunicato la Protezione civile. La nazionalità delle vittime non è stata resa nota.