Incendio boschivo in Valle Seriana, Canadair in azione

Un incendio boschivo sta divampando sul Segredont, in valle Seriana, dalla tarda serata di ieri: sul posto un elicottero e un Canadair. Le fiamme sono partite da Orezzo, frazione di Gazzaniga, sopra la Val Vertova, in mezzo a due creste, ed il fronte è oltre 300 metri. Il fumo è visibile da grande distanza, segnalato anche da automobilisti in transito lungo l’autostrada A4.

Al lavoro da ieri sera i volontari dell’Antincendio boschivo di Vertova e i vigili del fuoco volontari di Gazzaniga, ora supportati dai due velivoli.