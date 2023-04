USA, incendio in deposito di plastica dell’Indiana: “fumo tossico” avvolge Richmond | FOTO

MeteoWeb

Le autorità dell’Indiana (USA) hanno ordinato l’evacuazione di oltre 2mila persone a causa di un enorme incendio divampato ieri pomeriggio in una fabbrica abbandonata di Richmond utilizzata come deposito di plastica da riciclare. Si tratta di un “grave incendio su larga scala“, ha affermato il sindaco Dave Snow. Il deposito “era pieno di materiali plastici di tipo sconosciuto“, ha affermato il capo dei vigili del fuoco di Richmond, Tim Brown. Il capo dei vigili del fuoco dello Stato, Steve Jones, ha avvertito che il fumo è “decisamente tossico“, mettendo in guardia i residenti. “Questo incendio divamperà per giorni”.