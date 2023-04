Incendio nella periferia di Perugia: in fiamme 30 ettari di bosco | VIDEO

MeteoWeb

E’ in corso da oggi a mezzogiorno un incendio che sta interessando un bosco alla periferia di Perugia. Le fiamme si estendono per circa 30 ettari in localita’ Morleschio, tra Perugia e Gubbio. I vigili del fuoco sono impegnati nello spegnimento con tre mezzi e due canadair. Le operazioni sono destinate a proseguire per tutta la notte. Gli agenti di due squadre recatesi sul posto, dovranno andare avanti con le operazioni, necessarie allo spegnimento dell’incendio per tutta la notte. I vigili del fuoco hanno iniziato a lavorare senza sosta dal pomeriggio, con tre mezzi di servizio e due Canadair. Quest’ultimi sono giunti su richiesta di supporto aereo fatta dai vigili, proprio per via della vasta natura del rogo. Fino al tardo pomeriggio sono così stati eseguiti lanci d’acqua a ridosso del bosco, sulle parti incendiate.

Non sono note le cause che hanno visto andare alle fiamme la grande zona boschiva umbra e dovranno, infatti, essere stabilite dopo i dovuti accertamenti. Prima però è importante riuscire a domare il fuoco. Per fortuna l’incendio non si è esteso fino ad arrivare nei pressi di aziende agricole, fabbricati o abitazioni presenti nei dintorni. Il presidio notturno sembra destinato a proseguire per molte ore, anche a causa del vento che sembra aver complicato ulteriormente le operazioni per spegnere le fiamme. Il fatto si è verificato lungo la strada tra Casa del diavolo e Santa Cristina, nelle vicinanze del borgo di Civitella Benazzone.