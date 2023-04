Incendio in un market a Parma, distrutto un capannone commerciale: “non uscite e chiudete le finestre” | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Nel primo pomeriggio di oggi, è divampato un incendio in un grande market nella periferia est di Parma lungo via Emilia, direzione Reggio Emilia. Le fiamme si sono propagate da un market cinese e poi hanno interessato, nello stesso stabile, anche un negozio di articoli per bambini. L’intero edificio è stato primo avvolto dalle fiamme e poi è crollato.

Al lavoro ci sono ancora otto squadre dei Vigili del Fuoco di Parma e Reggio Emilia. Presenti i tecnici di Arpae ed il sindaco di Parma, Michele Guerra. Nessuno è rimasto intossicato, ma il sindaco Guerra, precauzionalmente, ha invitato la popolazione a non uscire di casa e a rimanere con le finestre delle proprie abitazioni chiuse. Sono in corso i rilievi di Arpae per determinare con precisione l’entità del rilascio.

A causa dell’incendio, è stata provvisoriamente chiusa al traffico la strada statale 9 Var Tangenziale Nord Ovest di Parma, in direzione di Reggio Emilia. La tangenziale è stata chiusa dallo svincolo 10 all’innesto con la statale 9, con percorso alternativo costituito dalla statale 9 Var/A.

Le impressionanti immagini dell'incendio a Parma

