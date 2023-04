Drammatico incidente nei Paesi Bassi: scontro tra treni, decine di feriti | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Incidente ferroviario nella notte nei Paesi Bassi: decine di persone sono rimaste ferite. Secondo quanto riferiscono i media locali, lo scontro tra due treni, avvenuto nei pressi di Voorschoten, tra L’Aia e Leida, avrebbe provocato il deragliamento di un mezzo che aveva a bordo tra 50 e 60 persone.

Ci sarebbero diversi feriti, alcuni anche gravi. Passeggeri e personale in servizio sono stati evacuati. I feriti sono stati portati in ospedale. La collisione è avvenuta intorno alle 03:30 del mattino. Non ancora chiara la causa. Il traffico ferroviario tra Leida e L’Aia è stato interrotto.

