Incidenti in Montagna: precipitano sulle Apuane, un morto e un ferito

Una donna è morta e un uomo è rimasto ferito in modo grave dopo essere precipitati nel vuoto nel corso di un’escursione domenica sul Monte Cavallo, seconda cima delle Alpi Apuane al confine fra le province di Lucca e Massa Carrara. A lanciare l’allarme è stato il marito della vittima 58enne che, non avendo notizie dalla moglie, ha contattato il Soccorso alpino e speleologico della Toscana fornendo l’ultima posizione tramite una app sullo smartphone.

I soccorritori hanno dapprima recuperato il 30enne alla base di una parete rocciosa in avanzato stato di ipotermia e lo hanno trasportato all’ospedale di Castelnuovo Garfagnana da dove è poi stato trasferito in elicottero all’ospedale di Cisanello a Pisa. In seguito è stato trovato il corpo senza vita della donna.