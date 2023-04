Nuovo incontro cosmico nel weekend: come vedere un’imperdibile congiunzione

MeteoWeb

Nel weekend i mattinieri avranno la possibilità di vedere un corpo celeste luminoso appena sopra una sottile falce di Luna. Per individuare Saturno, lo spettacolare pianeta con gli anelli, a poca distanza dal nostro satellite, sarà sufficiente rivolgere lo sguardo appena sopra l’orizzonte Est-Sud/Est circa un’ora prima dell’alba di domenica 16 aprile.

Saturno, la Luna e l’Earthshine

La falce di Luna sarà illuminata solo al 17% mentre cala per diventare una Luna nuova il 20 aprile. È un ottimo momento per vedere il fenomeno detto “Earthshine” sul lembo oscuro della Luna. La luce solare riflessa dal nostro pianeta rende la superficie lunare scura visibile ad occhio nudo, anche se l’effetto si può apprezzare meglio con un buon binocolo. Con l’ausilio di un telescopio, dovrebbero essere visibili gli anelli di Saturno.

Quando e come vedere la congiunzione

Il “Signore degli Anelli” si troverà a soli 5 gradi sopra la Luna. Il pianeta sorge ogni mattina 2 minuti prima rispetto all’alba, secondo When the Curves Line Up, un sito web di skywatching gestito dall’insegnante di astronomia Jeffrey Hunt. Saturno si è allontanato dal Sole dal nostro punto di vista dopo la congiunzione solare del 16 febbraio, ma è ancora difficile da scorgere al crepuscolo.

Più scuro è il cielo notturno, più facile dovrebbe essere vedere Saturno ad occhio nudo. Secondo la NASA, il sorgere della Luna dà inizio ad una finestra di 45 minuti in cui il cielo è abbastanza scuro da consentire di vedere facilmente Saturno.

Dovrebbe essere possibile intravedere Saturno e la Luna la mattina prima e dopo la loro stretta congiunzione. Prima dell’alba di sabato 15 aprile, la falce di Luna sarà illuminata al 27% e brillerà a circa 10 gradi a destra di Saturno. Lunedì 17 aprile, la Luna sarà illuminata solo al 10% e sarà appena visibile a circa 10 gradi in basso a sinistra di Saturno.