Pietra miliare per Ingenuity, successo per il 50° volo extraterrestre

MeteoWeb

L’elicottero Ingenuity della NASA ha completato il suo 50° volo su Marte. Il primo velivolo su un altro mondo ha raggiunto il traguardo il 13 aprile, viaggiando per oltre 322,2 metri in 145,7 secondi. Il piccolo elicottero ha anche raggiunto un nuovo record di altitudine, 18 metri, prima di atterrare vicino al “Cratere Belva” largo 800 metri.

Con il volo n° 50, il team dell’elicottero prevede di eseguire un altro riposizionamento prima di esplorare la regione del “Fall River Pass” del cratere Jezero. “Proprio come i fratelli Wright hanno continuato i loro esperimenti dopo quel giorno memorabile a Kitty Hawk nel 1903, il team Ingenuity continua a perseguire e imparare,” ha affermato Lori Glaze, direttore del Planetary Science Division presso il quartier generale della NASA a Washington.

Ingenuity, il piccolo inarrestabile drone-elicottero

Ingenuity è atterrato sul Pianeta Rosso nel febbraio 2021 nella “pancia” del rover Perseverance della NASA e presto festeggerà il 2° anniversario del suo primo volo, avvenuto il 19 aprile 2021. Progettato come una dimostrazione tecnologica che non avrebbe dovuto volare più di 5 volte, l’elicottero doveva dimostrare che il volo controllato era possibile su un altro pianeta. Ingenuity ha superato le aspettative ed è diventato una dimostrazione operativa.

Ogni volta che Ingenuity si libra in volo, sorvola nuovo terreno e offre una prospettiva che nessuna precedente missione planetaria avrebbe potuto raggiungere. Le immagini dell’elicottero non solo hanno dimostrato come gli aerei potrebbero fungere da esploratori avanzati per le future spedizioni planetarie, ma sono anche utili per il team di Perseverance.

Testando i limiti dell’elicottero, gli ingegneri stanno raccogliendo dati di volo che possono essere utilizzati dagli ingegneri che lavorano su progetti per possibili futuri elicotteri per Marte. Ciò include la campagna Mars Sample Return.